Kein Flüchtlings-Status in Armenien

Eines ihrer größten Probleme sei ihr Status, sagt Tatewik Karapetjan von der Armenischen Vereinigung der Sozialarbeiter. "Weder den Begriff Flüchtlinge noch die Bezeichnung Binnenvertriebene können wir verwenden", sagt sie. Grund dafür ist der besondere Status der Region Bergkarabach. 1991 erklärte sie sich für unabhängig. Von der Internationalen Gemeinschaft wird diese Unabhängigkeit bis heute nicht anerkannt. Völkerrechtlich gehört das Gebiet zu Aserbaidschan. Gleichzeitig haben die Einwohner von Bergkarabach aber armenische Pässe. "Wir können sie also nicht Flüchtlinge nennen, weil sie einen Pass der Republik Armenien haben", sagt Tatewik Karapetjan. "Und sie sind auch keine Binnenvertriebenen, weil sie ja nicht von armenischem Gebiet kommen." Es bliebe lediglich die Bezeichnung "Menschen in einer flüchtlingsähnlichen Situation". Ein Zugang zu internationalen Hilfen für die Menschen werde damit erschwert.

Mehrere Hundert Menschen fordern vor dem Regierungsgebäude in Jerewan mehr Unterstützung von der armenischen Regierung. Bildrechte: MDR/Niels Bula

Hilfe und Unterstützung fordern die Geflüchteten immer wieder selbst ein. So etwa an einem Donnerstagmittag im November 2022. Vor dem armenischen Regierungssitz in Jerewan waren mehrere Hundert Menschen zusammengekommen, um für eine stärkere Unterstützung durch den Staat zu demonstrieren. Sie alle kommen aus dem Latschin-Korridor.

Staatshilfen für Geflüchtete reichen nicht

Organisiert hat die Demonstration Karine Mowsesjan. In Berdsor hat sie bis zum Krieg als Russischlehrerin und Schuldirektorin gearbeitet. Daneben hat sie mit ihrem Mann und Verwandten eine Bäckerei betrieben. Das alles musste sie wegen des Krieges hinter sich lassen. Nun wohnt sie mit ihrem Mann in einer Einraumwohnung in Jerewan. Momentan erhalten sie noch beide ihren Lohn, obwohl sie nicht mehr in Berdsor leben. Doch schon bald könnte die Verwaltung in Bergkarabach die Zahlung einstellen. "Dann könnten wir auf der Straße landen, im wahrsten Sinne des Wortes", sagt sie.

Mit den Hilfsprogrammen des armenischen Staates für die Menschen aus ihrer Region ist sie alles andere als zufrieden. Wer einen Kredit aufnimmt, um Häuser oder Wohnungen zu kaufen, bekommt einen Teil des Betrags vom Staat zurück. Für eine Immobilie in Jerewan gibt es umgerechnet über 19.000 Euro, in den anderen armenischen Regionen über 25.000. Doch die allerwenigsten Menschen, die aus Bergkarabach fliehen mussten, haben genügend Eigenkapital, um einen Immobilienkredit aufnehmen und von dieser Förderung profitieren zu können.

Wohnungspreise in Armenien rasant gestiegen

Gleichzeitig sind sowohl die Kaufpreise als auch die Mieten für Immobilien in Armenien in den vergangenen Monaten drastisch gestiegen. Ein Grund sind die vielen Menschen aus Russland, die seit Beginn des Krieges in der Ukraine aus politischen und wirtschaftlichen Gründen nach Armenien kommen. Sie können meist mehr zahlen als Armenier. Das hat Folgen: Nach Angaben der armenischen Statistikbehörde lag im Juli 2021 der durchschnittliche Mietpreis einer Wohnung im Zentrum von Jerewan noch bei 1,50 Euro pro Quadratmeter. Ein Jahr später, im Juli 2022, lag er bereits bei 1,80 Euro. Mittlerweile dürften die Preise aber noch weiter gestiegen sein, weil im September nach der russischen Teilmobilisierung noch einmal mehr Russen nach Armenien kamen. Das bekommen Menschen wie Karine Mowsesjan zu spüren: "Die Preise hier sind mittlerweile nicht mehr von dieser Welt. Immer wieder müssen Menschen aus ihrer Wohnung ausziehen, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können."

Karine Mowsesjan lebt mit ihrem Mann in einer Einraumwohnung in Jerewan. Bildrechte: MDR/Niels Bula

Diese Preisentwicklung sollte sich nach Ansicht von Karine Mowsesjan auch in der staatlichen Unterstützung widerspiegeln. "Wir wollen einfach normal leben. Nicht in Palästen, sondern in normalen Häusern." Wie die meisten Menschen im Latschin-Korridor waren Karine und ihr Mann in den 1990er-Jahren aus Armenien dort hingezogen. Der armenische Staat und die Verwaltung in Bergkarabach hatten sie gezielt angeworben, um das Gebiet wieder zu besiedeln. Die Aserbaidschaner, die vorher dort gelebt hatten, waren im Krieg vertrieben worden.

Gespräche ohne Ergebnisse

"Wir kamen damals in einem völlig zerstörten Land an und haben es zu einem blühenden Garten gemacht", sagt Karine. Es habe anfangs weder fließendes Wasser noch eine funktionierende Stromversorgung noch Häuser gegeben. Nicht alle versprochenen Hilfen der armenischen Regierung und der Verwaltung von Bergkarabach seien tatsächlich umgesetzt worden. Und so hätten sie das meiste mit ihren eigenen Händen aufgebaut. Nun müssen sie erneut von vorn anfangen und erheben deshalb Anspruch auf mehr Hilfe vom Staat.

"Wir wollen ein Treffen mit Ministerpräsident Paschinjan oder wenigstens mit dem Bürgermeister von Jerewan", sagt Karine am Rande der Demonstration. Wenig später öffnen sich die Türen des Regierungsgebäudes. Karine und ein paar andere Vertreter der Demonstranten können mit dem Sozialminister sprechen. Doch mit dem sei sie bereits mehrmals im Gespräch gewesen. Auch nach diesem Treffen habe es keine konkreten Ergebnisse gegeben.

Auch Amalia Babajan nimmt an der Demonstration teil. Sie hat mittlerweile wenig Hoffnung, dass der Staat helfen wird. Wenn sie darüber spricht, wird die 91-Jährige wütend. "Der Staat spuckt doch auf uns. Zwei Jahre lang geht das jetzt schon so. Wir kommen hierher und reden und reden. Nichts passiert." Und so sehen die Flüchtlinge aus Bergkarabach weiterhin einer ungewissen Zukunft in Armenien entgegen.