Brasiliens Präsident Lula hat nach den Krawallen in der Hauptstadt Brasília den Regierungssitz begutachtet. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie er die Schäden am Palácio do Planalto inspizierte. Er besuchte auch den Sitz des Obersten Gerichtshofs und sprach mit der Vorsitzenden Richterin Rosa Weber.