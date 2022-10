Schon zu Beginn des Gipfels wurden in der Energiepolitik Konflikte innerhalb der EU deutlich. Der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki übte scharfe Kritik an der Bundesregierung: "Es kann nicht sein, dass die Energiepolitik der EU von Deutschland diktiert wird." Hintergrund sind Vorbehalte Deutschlands gegen die Forderung von 15 EU-Ländern nach einem Preisdeckel für Gasimporte etwa aus Norwegen oder den USA. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte vor einer Gasknappheit gewarnt, wenn Norwegen, die USA oder Algerien ihr Gas wegen eines EU-Preisdeckels teurer an Asien verkauften. Bundeskanzler Scholz verteidigte die deutsche Haltung in Prag. Nach dem Treffen der 44 Staaten folgt am Freitag in Prag ein informelles Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs der EU.