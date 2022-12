Kleine Shampoo-Fläschchen auf dem Hotelzimmer, Marmelade oder Butter einzeln portioniert und verpackt beim Frühstücksbuffet – damit könnte bald Schluss sein. Brüssel-Korrespondent Matthias Reiche erklärt, was sich mit der neuen EU-Verordnung noch alles ändern könnte: "Brüssel plant außerdem eine Vorgabe für ganz verbindliche Pfandsysteme, also Kunststoffflaschen und Aludosen. Und Kunststoffverpackungen sollen prinzipiell einen bestimmten Anteil an recyceltem Material enthalten. Also das Ziel ist, Verpackungsmüll bis 2040 um etwa 15 Prozent einzudämmen im Vergleich zu 2018, das ist da die Referenzzahl."