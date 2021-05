Europäischer Gerichtshof Nichtregierungsorganisationen verklagen EU-Grenzschutzagentur Frontex

Sie sitzt für die EVP, die größte EU-Parlamentsfraktion, in der Untersuchungsgruppe und will dort auch einen rechtlichen Rahmen entwickeln: "Ziel muss sein, dass wir die Wahrung der Grundrechte auch absichern. Und am Ende muss stehen, dass wir den Beamten möglichst viel Rechtssicherheit mit an die Hand geben."