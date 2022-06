Die wegen der extrem hohen Inflation unter Druck stehende Europäische Zentralbank will die Zeit der Negativzinsen beenden. Die EZB kündigte am Donnerstag nach einer Ratssitzung in Amsterdam an, die Zinsen beim nächsten Treffen am 21. Juli um 0,25 Prozentpunkte anheben zu wollen. Es wäre die erste Leitzins-Erhöhung seit 2011.