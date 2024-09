Bereits bei den vergangenen beiden US-Präsidentschaftswahlen in den Jahren 2016 und 2020 haben die USA Russland vorgeworfen, sich in den Wahlkampf einzumischen. Mit gezielten Desinformationskampagnen sei versucht worden, die Wahl zugunsten des republikanischen Kandidaten Donald Trump zu beeinflussen. Dass US-Behörden vor wenigen Wochen eine erneute vermeintliche Einmischung Russlands in den diesjährigen Wahlkampf aufdeckten, dürfte also nur für wenig Verwunderung gesorgt haben. Über seine Staatsmedien soll der Kreml ahnungslose amerikanische Influencer finanziert haben, damit diese in ihren Videos russlandnahe Positionen vertreten.