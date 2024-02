Präsidentenwahl in Finnland Konservativer Stubb wird neuer Staatschef

Stubb war von Mitte 2014 bis Mitte 2015 Ministerpräsident und hatte davor und danach verschiedene Ministerposten inne. Der Kandidat der konservativen Nationalen Sammlungspartei von Regierungschef Petteri Orpo war zuletzt Professor am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz.

Anders als in Deutschland wird der Präsident in Finnland direkt vom Volk gewählt. Er spielt in der Politik auch eine aktivere Rolle als in vielen anderen europäischen Ländern. Zu seinen wichtigsten Aufgaben zählt, zusammen mit der Regierung über die Außen- und Sicherheitspolitik zu entscheiden, Regierungsmitglieder zu ernennen und Gesetze abzusegnen. Aus der Innenpolitik hält er sich dagegen weitgehend heraus.