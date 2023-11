Finnland hat drei weitere Grenzübergänge nach Russland geschlossen. Wie der Grenzschutz des Landes mitteilte, stellten am Vortag auch die Übergänge in Salla, Kuusamo und Vartius ihren Betrieb ein. Gemäß dem Beschluss der Regierung würden sie mindestens bis kurz vor Weihnachten geschlossen bleiben. Die finnische Regierung hatte zuvor bekannt gegeben, dass ab Freitag für Fahrzeuge nur noch der Übergang Raja-Jooseppi in Lappland nördlich des Polarkreises geöffnet werde. Die Regelung gelte bis 23. Dezember.