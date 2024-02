Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Für Putin war es die perfekte Gelegenheit, seine Botschaft an Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner zu bringen. Russland sei nicht der Aggressor, sondern verteidige seine Bevölkerung, erklärte Putin in dem Fernsehinterview. Er wolle verhindern, dass die Ukraine zu einer Bedrohung werde. Er habe außerdem kein Interesse an Polen und den baltischen Staaten.



Über das umstrittene Interview hat MDR-AKTUELL-Moderator Hanno Griess mit Markus Kaim, Politikwissenschaftler bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik, gesprochen.

MDR AKTUELL: Hallo Herr Kaim! Momentan stecken die amerikanischen Ukraine-Hilfen im Kongress fest, weil die Republikaner dieses Thema mit Anti-Einwanderungsmaßnahmen an der mexikanischen Grenze verbinden. Wie passt das Interview mit Putin in diese Stimmung hinein?

Markus Kaim: Also es deckt sich zumindest mit der politischen Agenda eines Teils der Republikaner. Ich will das nicht generalisieren, aber Trump und seine Entourage verfolgen eine Politik gegenüber Russland, die an die Amtszeit von Präsident Trump anknüpft: Die Bewunderung für große Männer, konkret Präsident Putin, die Annahme, dass man mit kleinerer Konzession einen großen Deal machen könne, wenn man denn ein bisschen guten Willen an den Tag legen würde und die kleinen Akteure, die Ukraine und die baltischen Staaten noch aus dem Weg gehen würden.

Ich glaube, das ist so eine Art, die Trump teilen würde. Und er hat angekündigt, er sei in der Lage, diesen Konflikt an einem Tag zu beenden. Und das hat Putin gestern spiegelbildlich erklärt.

Wenn die USA Frieden und Verhandlungen wollten, sagt Putin, dann müssten sie nur aufhören, Waffen zu liefern. Dann wäre das alles in ein paar Wochen vorbei. Dieses Argument ist zwar so alt wie Methusalem, aber verfängt das in den USA?

In einer gewissen Gruppe ja, vor allen Dingen, weil es in den USA eine überwölbende Stimmung gibt (auch unter den Demokraten), die der Meinung sind, die USA seien überdehnt. Nicht im territorialen Sinne, aber von ihrer sicherheitspolitischen Verantwortung. Das heißt, sie haben viel zu viel Verantwortung rund um den Globus übernommen, im Nahen Osten, in Europa und jetzt sei es Zeit, das zurück zu fahren. Also eine Art Kehrtwende der amerikanischen Politik.