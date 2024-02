Ukraine-News Putin schließt Angriffe auf Polen und Lettland aus

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Freitag 19 ukrainische Drohnen in vier Regionen und über dem Schwarzen Meer abgewehrt. "Ein Versuch des Regimes in Kiew", einen Angriff mit "19 Flugdrohnen auf Standorte auf russischem Territorium" auszuführen, sei verhindert worden, erklärte das russische Verteidigungsministerium am frühen Freitagmorgen. Den örtlichen Behörden zufolge zielte der Angriff vor allem auf die Energieinfrastruktur.