Über die Seemannsmission suchen viele Seeleute Kontakt nach Hause.

An Bord findet eine Entpersonalisierung statt, sagt Seemannsdiakon Martin Struwe.

Viele Seeleute hätten Angst, auf eine sogenannte "schwarze Liste" zu kommen.

MDR AKTUELL: Wie kümmert ihr euch tagtäglich um das Wohlergehen von Seeleuten?

Martin Struwe: Unser Alltag besteht aus verschiedenen Arbeitsbereichen. Das eine ist, dass wir täglich auf die Schiffe im Hafen gehen, zu den Menschen, die da leben und arbeiten. Und in einem zweiten Teil begrüßen wir Seeleute auch hier im Seemannsclub. Manchmal werden wir von Seeleuten vorher kontaktiert mit der Bitte, an Bord zu kommen, manchmal auch schon mit sehr konkreten Anliegen. Zum Beispiel: Wir brauchen Telefonkarten, um ins Internet zu gehen. Oder: Ich brauche medizinische Unterstützung und traue mich nicht, das an Bord zu thematisieren. Aber vielleicht könnt ihr mir Medikamente besorgen oder wir können zusammen zu einem Arzt gehen.

Diese Schiffe sind geschlossene Systeme. Je nach Schiffsgröße sind da zwischen drei und 25 Menschen drauf, aus verschiedenen Nationalitäten. In unterschiedlicher Hierarchie, wo es fast immer einen gibt, der über einem oder unter einem ist. Dann sind wir oft willkommener Gesprächspartner, weil wir außerhalb dieser Hierarchie sind. Man kann mit uns über was auch immer reden. Das müssen gar nicht unbedingt die großen Themen sein, das können die Fußballergebnisse sein.

Bildrechte: Jakob Steiner Martin Struwe Martin Struwe ist Seemannsdiakon in der Seemannsmission Cuxhaven. Die Seemannsmission ist ein Sozialwerk für Seeleute und war ursprünglich ein kirchliches Werk. Die Aufgaben beziehen sich auf das Wohlergehen von Seeleuten aus aller Welt – von Bordbesuchen und kleinen Einkäufen bis hin zu gemeinsamen Grillabenden in der Seemannsmission. Die Mitarbeitenden besuchen fast alle Schiffe, die in den Hafen einlaufen, unabhängig davon, unter welcher Flagge sie fahren.

Spielt Heimweh eine große Rolle für die ausländischen Seeleute?

Heimweh spielt immer wieder eine Rolle. Also es ist selten, dass jemand sagt: "Ich habe Heimweh.” Aber es gibt irgendwelche Anlässe, wenn etwas gerade zu Hause schwierig ist. Jemand ist krank, jemand ist gestorben. Es ist die Einschulung von einem Kind – dann kann man nicht da sein und dann vermisst man das. Wenn wir Seeleute abends zu uns einladen, dann ist oftmals das erste, was sie möchten auch wieder Internet, weil das die Brücke nach Hause ist.

Was sind Herausforderungen, mit denen vor allem migrantische Seearbeiter konfrontiert sind?

In der Seefahrt haben wir verschiedene Stufen. Wir haben zum Beispiel eine Schiffsleitung westeuropäischer oder nordamerikanischer Herkunft, die haben relativ kurze Verweildauern an Bord, also das heißt häufig ein bis zwei Monate. Und je tiefer wir im Rang kommen oder je geringer der Lohn ist, umso länger sind diese Vertragszeiten. Für Filipinos sind die selten unter sechs Monaten und gehen dann in der Spitze bis auf elf Monate.

Wir, die an Land arbeiten, können halt jederzeit nach Hause und dann können wir in andere Rollen gehen. Das ist für Seeleute natürlich nicht so, die sind immer in der Position, die sie an Bord besetzen. An Bord bin ich eben immer in dem gefangen, was ich bin. Also egal ob als Kapitän, als Mechaniker, als Koch oder als Decksmann. Oftmals werden die nur mit ihren Bezeichnungen gerufen. Die kennen zum Teil nicht ihre Namen untereinander. Also der Koch ist immer der Cook. Das ist schon eine Entindividualisierung, eine Entpersonalisierung.

Dann kommt noch dazu, dass die Bezahlung sehr unterschiedlich ist. Dass Menschen auf einem Schiff selbst für die gleiche Arbeit unterschiedlich viel verdienen. Die Begründung dahinter ist, dass die Lebenshaltungskosten auf den Philippinen geringer sind als zum Beispiel in Polen. Aber dass die Arbeit also tatsächlich nicht den gleichen Wert hat, das fühlt sich nicht gerecht an.

Welche Rolle spielen Arbeitsvermittlungsagenturen?

In der Seeschifffahrt, bewegen wir uns auf einem total globalisierten Markt. Auf einem Schiff mit zehn Besatzungsmitgliedern ist es keine Ausnahme, dass da sechs, sieben verschiedene Nationalitäten sind. Und diese Menschen werden bis auf die ganz leitenden Offiziere in der Regel nicht direkt von der Reederei angestellt, sondern sie werden über Agenturen angestellt. Die Reederei hat einen Vertrag mit einer Agentur und sagt: Wir hätten gerne einen neuen Decksmann.

Es gibt eine ganze Menge guter und anständiger Agenturen, die tatsächlich die Leute dann vermitteln. Die werden dafür bezahlt von den Reedereien. Es gibt aber auch immer wieder Agenturen, die das nicht so genau nehmen, die dann noch nach ihrem Vorteil suchen, indem sie den Seeleuten noch für bestimmte Dinge Gebühren berechnen. Ich habe Verträge gesehen, wo die Gehälter nachträglich retuschiert worden sind.