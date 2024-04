Zypern hat die Wiederaufnahme der Hilfslieferungen für den Gazastreifen angekündigt. Präsident Nikos Christodoulidis sagte dem Redaktionsnetzwerk Deuschland, die USA stünden kurz vor der Fertigstellung eines provisorischen Hafens in Gaza. Dann werde es viel einfacher sein, mehrere und auch größere Schiffe zu schicken. Zyperns Präsident kritisierte die aus seiner Sicht zu geringen Bemühungen der EU um Frieden in der Region. Die Europäer konzentrierten sich sehr auf die Ukraine.

Wegen des Abstimmungsverhaltens von zwölf Ländern im UN-Sicherheitsrat will Israel deren Botschafter einbestellen. Es geht um die Länder, die im UN-Sicherheitsrat für eine Vollmitgliedschaft der Palästinenser in den Vereinten Nationen gestimmt hatten. Ein Sprecher teilte mit, dazu gehörten Frankreich, die Slowakei und Malta sowie Japan und Südkorea.

In Israel haben erneut Tausende Menschen für ein Abkommen zur Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln demonstriert. Bei einer Massenkundgebung in Tel Aviv forderten sie außerdem Neuwahlen. Angehörige der Entführten werfen der israelischen Regierung vor, kein ernsthaftes Interesse an einem Abkommen mit der islamistischen Hamas zu haben. Israel und die Hamas verhandeln seit Monaten indirekt über eine Feuerpause und die Freilassung weiterer Geiseln, die bei dem Hamas-Massaker am 7. Oktober in den Gazastreifen entführt wurden. Ein Durchbruch ist derzeit nicht in Sicht.