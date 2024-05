Ukraine-News Putin ordnet Atomübungen nahe der Ukraine an

10:14 Uhr | Ifo-Umfrage: Krieg hat negativen Einfluss in Nord- und Osteuropa

Wirtschaftsfachleute in Nord- und Osteuropa nehmen negativen Einfluss auf die politische und wirtschaftliche Lage in ihren Ländern durch den Krieg in der Ukraine besonders deutlich wahr, wie aus einer Umfrage des Ifo Instituts und des Schweizer Instituts für Wirtschaftspolitik (IWP) hervorgeht. "Befragte, welche die Stichworte 'Russland', 'Ukraine', 'NATO' oder 'Krieg' in ihren Antworten nennen, bewerten die politische und wirtschaftliche Lage ihres Landes seit Ausbruch des Krieges deutlich negativer als der Rest", sagt Ifo-Forscherin Tuuli Tähtinen. Besonders deutlich nehmen die Befragten in den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen die Folgen des Krieges wahr. Am niedrigsten waren die negativen Wahrnehmungen bei Expertinnen und Experten in Polen und Ungarn, sowie in Dänemark, Norwegen und Schweden.

09:45 Uhr | Putin ordnet Übung der russischen Nuklearstreitkräfte an

Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Übung der Nuklearstreitkräfte angeordnet. "Während der Übung wird eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Vorbereitung und den Einsatz von nicht-strategischen Atomwaffen zu üben", erklärte das Ministerium am Montag im Onlinedienst Telegram. Damit werde die "Bereitschaft" der Armee aufrechterhalten, nachdem einige westliche Vertreter "provokative Äußerungen und Drohungen gegen Russland" gemacht hätten. An der Übung sollen die Marine sowie nahe der Ukraine stationierte Soldaten teilnehmen.

09:29 Uhr | Russischer Diplomat fordert Ausbau von Raketenarsenal

Russland muss zur Abschreckung des Westens einem Diplomaten zufolge sein gesamtes Raketenarsenal aufstocken. "Wir befinden uns in einer offenen Konfrontation, die hoffentlich nicht zu einem direkten bewaffneten Konflikt führt", sagt der russische Sonderbotschafter Grigori Maschkow der staatlichen Nachrichtenagentur RIA mit Blick auf den Westen. Russland müsse angesichts der wachsenden Bedrohung und den technologischen Fortschritten bei Raketentypen - von taktischen bis hin zu Interkontinentalen - noch mehr tun, sagt Maschkow.

09:09 Uhr | Sechs Tote in russischer Grenzregion Belgorod

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der russischen Grenzregion Belgorod sind Behördenangaben zufolge sechs Menschen getötet wurden. Unweit des Dorfes Berjosowka hätten die Ukrainer drei Fahrzeuge beschossen - darunter zwei Busse mit Arbeitern, schrieb Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Montagmorgen auf Telegram. Weitere 35 Menschen seien verletzt worden, darunter zwei Kinder. Gladkow veröffentlichte auch ein Foto, das einen stark beschädigten Bus zeigt. Er nannte zunächst keine weiteren Details zu den Arbeitern oder zu dem Unternehmen, für das sie arbeiten.

07:38 Uhr | Ukraine meldet weiteren russische Luftangriff

Die Ukraine meldet einen weiteren russischen Luftangriff. Dabei habe die Luftabwehr zwölf von 13 Angriffsdrohnen abgeschossen. Das teilte die ukrainische Luftwaffe über den Nachrichtendienst Telgram mit. Die Drohnen seien über der nordöstlichen Region Sumy zerstört worden. Angaben zu der Drohne, die nicht abgeschossen wurde, gab es zunächst nicht.

07:01 Uhr | Russland setzt Angriffe am orthodoxen Osterfest fort

Die russische Armee hat ihre Angriffe in der Ukraine auch während des orthodoxen Ostefests fortgesetzt. Wie der Generalstab in Kiew am Abend in seinem Lagebericht mitteilte, seien am Sonntag 103 Kampfhandlungen registriert worden. Brennpunkt sei das Gebiet westlich von Bachmut und Awdijiwka in der Ostukraine gewesen, in dem die ukrainischen Verteidiger 56 russische Angriffe, unterstützt von Artilleriefeuer, zurückgeschlagen hätten. Über eventuelle Verluste beider Seiten lagen zunächst keine Angaben vor. Das orthodoxe Osterfest wird sowohl in der Ukraine als auch in Russland gefeiert.

Die ukrainischen Streitkräfte berichteten weiterhin von Luftangriffen auf die Großstadt Charkiw im Osten des Landes. Der örtlichen Militärverwaltung zufolge sind dabei mindestens 15 Menschen verletzt worden. Auch aus Poltawa in der Zentralukraine wurden russische Angriffe gemeldet. 100 russische Luftangriffe seien sowohl auf ukrainische Stellungen an den Fronten als auch zivile Wohngebiete registriert worden.

06:27 Uhr | Rüstungsforum zwischen EU und Ukraine beginnt in Brüssel

Vertreter der europäischen und ukrainischen Rüstungsindustrie sowie Politiker kommen am Montag ab neun Uhr in Brüssel zusammen. Dabei geht es um eine engere Zusammenarbeit im russischen Angriffskrieg. Die Ukraine erhofft sich zusätzliche Lieferungen von Luftabwehrsystemen, Waffen und Munition. Nach Brüsseler Angaben werden zu dem Treffen mehr als 350 Teilnehmer erwartet. Die EU-Kommission bezeichnet das Forum als ersten Schritt zur Umsetzung einer im März vorgestellten Verteidigungsstrategie. Damit will Brüssel die europäische Rüstungsindustrie fördern und die Mitgliedsländer unabhängiger von den USA und anderen internationalen Waffenlieferanten machen. Die Ukraine soll eng in die Pläne eingebunden werden.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Montag, 6. Mai 2024