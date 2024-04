Die britische Regierung forderte nach dem tödlichen Angriff Aufklärung von Israel. Auch der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez sagte, er erwarte, dass die israelische Regierung "so schnell wie möglich" die Umstände des Angriffs aufklärt.



EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen würdigte die Helfer auf X: Die Hilfsorganisation sei ein entscheidender Partner bei der Linderung des Leidens der Menschen in Gaza. BSW-Chefin Sahra Wagenknecht forderte derweil ein sofortiges Waffenembargo gegen Israel: "Das Sterben in Gaza und die Angriffe Israels in Nachbarländern müssen unverzüglich enden", sagte Wagenknecht am Dienstag.