Israel startet Offensive in Rafah

Die israelische Armee hatte am Montag mit der Evakuierung der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen begonnen. Das Militär rief die Einwohner des östlichen Teils der Stadt an der Grenze zu Ägypten dazu auf, sich in das einige Kilometer nördlich gelegene Al-Mawasi-Lager am Mittelmeer zu begeben. "Heute morgen (...) haben wir mit einem Einsatz von begrenztem Umfang begonnen, um die Bewohner im östlichen Teil von Rafah vorübergehend zu evakuieren", sagte ein Militärsprecher vor Journalisten. Der Armee zufolge sind "etwa 100.000 Personen" von der Evakuierung betroffen.

Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire Dem palästinensischen Roten Halbmond zufolge verließen am Montagnachmittag daraufhin "tausende" Menschen das Gebiet. "Die Zahl der Menschen, die aus den östlichen in die westlichen Gebiete von Rafah ziehen, ist groß – besonders seit der Intensivierung der Bombardements", sagte ein Sprecher der Hilfsorganisation, Osama al-Kahlut.

Bildrechte: MDR Grafik Israel kündigt eine Offensive in der Stadt an der Grenze zu Ägypten bereits seit Monaten an. Dort werden auch Geiseln vermutet. Die israelische Regierung bezeichnet die Stadt als letzte verbliebene Hochburg der Hamas in dem Palästinensergebiet.

Verhandlungen über Waffenruhe bislang ohne Ergebnis