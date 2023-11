Derzeit befinden sich noch mehr als 220 Menschen in der Gewalt der Hamas. Sie waren am 7. Oktober, zu Beginn des Krieges, beim Überfall auf Israel in den Gazastreifen verschleppt worden. NBC und andere US-Medien berichteten unter Berufung auf Regierungskreise, diskutiert werde, dass die Hamas etwa 80 Frauen und Kinder freilassen könnte - im Gegenzug für palästinensische Frauen und Teenager, die in Israel in Gewahrsam seien. Etwa 1.200 Menschen waren bei dem Überfall durch die Hamas getötet worden.