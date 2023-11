Das größte Krankenhaus im Gazastreifen hat palästinensischen Angaben zufolge den Betrieb eingestellt. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde erklärte, in der Al-Schifa-Klinik gebe es keinen Strom mehr. Der Direktor sprach zudem von israelischen Angriffen. In den Innenhof seien Granaten eingeschlagen. Israel geht davon aus, dass sich das Hamas-Hauptquartier im Keller des Krankenhauses befindet.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Mohammad Abu Elsebah

Ein Sprecher des israelischen Militärs teilte mit, auf dem Gelände des Al-Schifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt, das evakuiert werden müsse, seien noch immer mehrere Tausend Palästinenser. Man habe auch Menschen gesehen, die das Krankenhaus verlassen hätten. Wie viele es genau seien, könne er nicht sagen.



Gleichzeitig betonte Israel, die israelischen Truppen feuerten nicht auf das Krankenhaus. Allerdings gebe es Gefechte mit Hamas-Kämpfern in dessen Umgebung. Die Menschen könnten die Klinik noch immer sicher verlassen. Die Ostseite des Geländes stehe für jeden offen, der sich in Sicherheit bringen wolle.