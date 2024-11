Wie funktioniert das Wahlsystem in den USA? * Der US-Präsident oder die US-Präsidentin wird nicht direkt gewählt, sondern über die Entsendung von Wahlleuten in das Electoral College.

* Jeder Bundesstaat stellt diese proportional zur Bevölkerungsgröße.

* Die Wahlleute werden von den Wählenden in fast allen Bundesstaaten nach dem System "The winner takes it all" gewählt.

* Wer die meisten Stimmen in einem Bundesstaat bekommen hat, erhält alle Stimmen des jeweiligen Staates im Electoral College.

* Es ist möglich, dass eine Person die Wahl verliert, obwohl sie landesweit die meisten Stimmen bekommen hat.