Der Durchschnittslohn auf den Kanarischen Inseln liegt bei 1.500 Euro, in vielen Fällen ist das Einkommen natürlich darunter. Wenn man dann 800 oder 1.000 Euro Miete für eine Wohnung bezahlen muss, dann reicht es am Ende hinten und vorne nicht. Das ist ein Problem, was überall in Europa stattfindet. Aber wenn man sieht: Es kommen immer mehr Touristen. Es wird immer voller an den Flughäfen, in den Straßen. Die Infrastruktur stößt an ihre Grenzen. Der Wohnungsmarkt spitzt sich zu. Davon sind viele betroffen, auch welche, die ich kenne.