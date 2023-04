Auch der französische Präsident Macron gab sich in seinen Gesprächen mit Xi zuversichtlich. "Ich weiß, dass ich auf Sie zählen kann, (...) um Russland zur Vernunft und alle an den Verhandlungstisch zu bringen." Macron appellierte an den chinesischen Präsidenten, Russland zur "Vernunft" zu bringen. Die russische Aggression habe der Stabilität in der Welt einen Schlag versetzt. Erreicht werden müsse ein dauerhafter Frieden.