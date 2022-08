Der Ex-General betonte, der Taiwan-Konflikt "ist brandgefährlich", weil sich hier zwei Weltmächte, zwei Nuklearmächte gegenüber stünden: China und die USA. Dennoch lasse sich der Konflikt nicht mit der Lage in der Ukraine vergleichen. Die Ukraine sei ein selbstständiger Staat, der von Russland überfallen worden sei. Taiwan sei dagegen ein Teil Chinas.

Was man indes vergleichen könne, sei der Freiheitswillen der Millionen Ukrainer und Taiwanesen, ergänzte Domröse. Zur Rolle Deutschlands im Taiwan-Konflikt sagte er: "Wir sollten nicht eskalieren, wir sollten uns dezent zurückhalten, aber natürlich stehen wir für Freiheit und Menschenrechte." Insofern dürfte man die eigenen Prinzipien nicht aufgeben.

Indes hat China Sanktionen gegen die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi wegen deren Taiwan-Reise beschlossen. "Trotz Chinas ernsthafter Bedenken und entschiedenen Widerstands bestand Pelosi darauf, Taiwan zu besuchen", begründete ein Sprecher des Außenministeriums in Peking am Freitag den Schritt. Pelosi habe sich in innere Angelegenheiten eingemischt sowie den Frieden und die Stabilität der Taiwanstraße zu bedroht.