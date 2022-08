Michail Gorbatschow ist tot

Gorbatschow galt als einer der Väter der Deutschen Einheit und als Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges. In den 1980er-Jahren hatte die Sowjetunion unter seiner Führung mit den USA wegweisende Verträge zur atomaren Abrüstung und Rüstungskontrolle geschlossen. Im Land selbst leitete Gorbatschow mit seiner Politik von Glasnost und Perestroika (Offenheit und Umgestaltung) einen beispiellosen Reformprozess ein.



1990 erhielt er den Friedensnobelpreis. 1991 trat er als Präsident zurück und besiegelte damit das Ende der UdSSR. Bis zu seinem Tod setzte er sich in seiner politischen Stiftung für eine Annäherung Russlands an den Westen ein. Während Gorbatschow im Westen hoch angesehen war, war er in seiner Heimat umstritten. Viele Russen lasteten ihm den Zusammenbruch der Sowjetunion und das Chaos nach dem Ende des Kommunismus an.