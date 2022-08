Ukraine: Zweifelhafter Umgang mit Tschernobyl und der Krim

In den ukrainischen Medien spielt der Tod von Michael Gorbatschow eine untergeordnete Rolle. Er wird von der ukrainischen Gegenoffensive im Bezirk Cherson und der IAEO-Inspektion im AKW Saporischschja überschattet. Der einstige Staats- und Parteichef hat in der ehemaligen Sowjetrepublik keine gute Presse, berichtet MDR-Ostblogger Denis Trubetskoy aus Kiew. Erinnert werde vor allem an seinen höchst fragwürdigen Umgang mit der Tschernobyl-Katastrophe, aber auch daran, dass er wenig Verständnis für die Unabhängigkeitsbestrebungen der Ukrainer gehabt habe.

In der Ukraine wird Gorbatschows Umgang mit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 bis heute kritisiert. Bildrechte: IMAGO / SNA Ein Großteil der Ukrainer verübele Gorbatschow außerdem seine Unterstützung für die russische Annexion der Krim, die er 2016 in einem Interview mit "The Sunday Times" äußerte. Offizielle Erklärungen der ukrainischen Staatsführung zum Tod von Gorbatschow seien daher nicht zu erwarten, so Trubetskoy weiter.

Litauen: "Gorbatschow hat Blut an den Händen"

Auch die Litauer sehen Gorbatschow kritisch. Sie verübeln ihm den sogenannten "Blutsonntag von Vilnius" am 13. Januar 1991, als er Panzer und Spezialeinheiten losschickte, um die Litauer zu zwingen, ihre Unabhängigkeitserklärung zurückzunehmen. 14 Menschen kamen dabei ums Leben. "Gorbatschow war ein Verbrecher, der die friedlichen Proteste unterdrückt hat", schreibt auf Facebook Litauens Verteidigungsminister Arvydas Anušauskas. "Die Rolle Gorbatschows wird in Litauen seit langem negativ bewertet", sagt Andrzej Pukszto, Professor für Politikwissenschaft an der Vytautas-Magnus-Universität in Kaunas. Dazu passt eine Aussage, die Litauens erstes Staatsoberhaupt nach der Unabhängigkeit, Vytautas Landsberigs, schon lange vor Gorbatschows Tod gemacht hat: Gorbatschow habe Blut an den Händen.

Die Litauer verübeln Gorbatschow das harte Durchgreifen nach der Unabhängigkeitserklärung. Beim "Blutsonntag von Vilnius" im Januar 1991 kamen 14 Menschen ums Leben. Bildrechte: IMAGO / SNA Algimantas Kasparavičius vom Litauischen Institut für Geschichte nimmt Gorbatschow dagegen in Schutz: Im TV-Sender LRT gab er zu bedenken, dass die Unabhängigkeitserklärung Litauens nicht ohne Gorbatschows Perestrojka möglich gewesen wäre. Persönlichkeiten wie Gorbatschow sollten für ihre "Größe und nicht für ihre Fehler beurteilt werden".

Dankbarkeit in Polen, Tschechien und Ungarn…

Deutlich positiver wird Gorbatschow in den mittel- und osteuropäischen Staaten bewertet, die nicht Teil der Sowjetunion waren, sondern nur zum sowjetischen Einflussbereich (dem sogenannten Ostblock) gehörten. Hier wird vor allem darauf verwiesen, dass er den Weg in die Freiheit geebnet hat. "Er schuf eine Ausgangslage, in der Polen seine Freiheit wiedererlangen, die sowjetischen Streitkräfte nach Hause schicken und der NATO beitreten konnte", sagte Polens ehemaliger Staatspräsident Aleksander Kwaśniewski dem Internetportal Onet. Aus diesem Grund verdiene er Hochachtung und ein dankbares Andenken.

Die Russen würden ihn dagegen hassen, glaubt das ehemalige Staatsoberhaupt: "Daran ist Putins Propaganda schuld. Putin will kein demokratisches Russland, Gorbatschow wollte es. Gorbatschow wollte ein freundliches Russland, das mit der Welt kooperiert, Putin will das nicht. (…) Ohne Demokrat zu sein, wünschte er sich instinktiv einen demokratischen Weg für Russland."

Die ersten halbfreien Wahlen in Polen im Jahr 1989 wären ohne Gorbatschow wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Im Bild: der spätere Staatspräsident Lech Wałęsa bei der Stimmabgabe. Bildrechte: dpa Ähnlich äußerten sich viele tschechische Politiker. "Die Politik von Michail Gorbatschow hat zum Fall des Kommunismus und zum Zerfall der Sowjetunion beigetragen", schrieb Ministerpräsident Petr Fiala auf Twitter. Außenminister Jan Lipavský zog auf Twitter eine historische Parallele: "Vom Prager Frühling inspiriert, gab er den Menschen Hoffnung auf Freiheit, die Einhaltung grundlegender Menschenrechte und eine bessere Zukunft Russlands." Ex-Finanzminister Miroslav Kalousek twitterte: "Für mich wird er für immer der Mann bleiben, der den Satellitenstaaten der Sowjetunion den Weg in die Freiheit nicht mit Gewalt verwehrt hat."

Auch in Ungarn erinnert man sich an Gorbatschow als eine bedeutende Figur der Weltpolitik, die einen wesentlichen Beitrag zu einer Wende ohne Blutvergießen leistete und ein Ende der sowjetischen Unterdrückung Ungarns möglich machte. Ungarns Regierung hat bis Mittwochnachmittag nicht auf die Nachricht von Gorbatschows Tod reagiert. Mehrere Oppositionspolitiker würdigten dagegen in den sozialen Medien seine historische Rolle. In der Presse wird öfter darauf verwiesen, dass Gorbatschow im Westen außerordentlich hochgeschätzt wird, in Russland dagegen als umstrittene Figur gilt, die für den Zerfall des sowjetischen Riesenreiches verantwortlich ist. Seine kritischen Aussagen über das Regime Putin werden ebenfalls thematisiert.

…aber auch kritische Stimmen