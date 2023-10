Katar ist einer der wichtigsten Geldgeber und Verbündeten der Hamas. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sponsorte sie. Auch zu Syrien hatte die Hamas eine Verbindung und versuchte zuletzt mit einem Besuch in Damaskus wohl, wieder politische Beziehungen aufzubauen. Die Raketen, mit der die Hamas immer wieder Israel angreift, sollen aus dem Iran kommen. Laut einem Bericht der "New York Times" soll der Iran aber auch direkt in die Ausbildung der Hamas-Kämpfer involviert sein. Das schiitische Land gilt daher inzwischen ebenfalls als einer der wichtigen Unterstützer der sunnitischen Hamas.



Auch nichtstaatliche Initiativen und Vereine unterstützen die Hamas finanziell, auch aus Deutschland. Laut einem "Spiegel"-Bericht werden schon lange Spenden in Millionenhöhe gesammelt.