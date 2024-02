In der Dresdner Kreuzkirche haben am Montagabend rund 70 Teilnehmer mit einem Friedensgebet dem in einem sibirischen Straflager verstorbenen russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny gedacht. Anschließend wurde am Denk- und Mahnmahl "Steine des Anstosses" neben der Kreuzkirche der Verstorbene mit einer Mahnwache geehrt. Dabei hielten Menschen Kerzen in den Händen und legten Rosen nieder. Mira Körlin vom Kirchenbezirk Dresden-Mitte sagte MDR-SACHSEN, dass auch ein Text, den Nawalny für den Fall seiner Tötung hinterlies, vorgetragen wurde.

Bildrechte: Mira Körlin / Kirchenbezirk Dresden-Mitte