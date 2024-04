Die Teilnehmer der internationalen Konferenz "Unser Ozean" in Athen wollen mehr als neun Milliarden Euro für die Rettung der Weltmeere bereitstellen. Wie der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis mitteilte, kamen von den Delegationen mehr als 400 Finanzierungszusagen in einer Höhe von 9,4 Milliarden Euro zusammen. 2023 waren bei der Ozean-Konferenz in Panama Gelder im Umfang von fast 18 Milliarden Euro versprochen worden.