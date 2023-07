Bei Tiefseebergbau geht es vor allem um den möglichen Abbau sogenannter Manganknollen. Das sind Klumpen mit wertvollen Metallen, die durch Aktivität von Mikroorganismen in vielen Millionen Jahren entstanden sind. Diese Knollen befinden sich in der Regel in mehreren Tausend Metern Tiefe am Grund großer Ozeane wie dem Pazifik.