In den Niederlanden ist die Regierungskoalition am Streit um die Asylpolitik zerbrochen. Ministerpräsident Mark Rutte sagte, die Differenzen innerhalb des Vier-Parteien-Bündnisses seien "unversöhnlich". In der Nacht bestätigte die Regierung, dass Rutte seinen Rücktritt bei König Willem-Alexander eingereicht habe und den Monarchen am Sonnabend treffen werde.