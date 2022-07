Lars Gerdes ist bei Frontex für Rückführungen und die operative Arbeit zuständig. Der Bundespolizist kennt deshalb die Situation vor Ort – als stellvertretender Direktor wisse er aus Erfahrung, dass die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache bei Fehlverhalten an den EU-Außengrenzen immer in Mithaftung genommen werde.

Seit Langem kritisieren Hilfsorganisationen, dass es an der griechisches EU-Außengrenze systematisch zu völkerrechtswidrigen Zurückweisungen komme – was Athen regelmäßig bestreitet. Vor wenigen Tagen hatte der griechische Migrationsminister Notis Mitarachi im EU-Parlament wiederholt, dass man keinerlei Gewalt gegen illegale Migranten einsetze. Mitarachi macht für die Situation an der Grenze vor allem die Türkei verantwortlich. Dort schauten die Behörden weg, wenn kriminelle Banden Migranten in die EU schleusten. Griechenland stehe jedoch in der Verantwortung die Außengrenze zu schützen.