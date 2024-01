Die Nato startet im Februar ihr größtes Manöver seit Jahrzehnten. Wie der Oberbefehlshaber der Nato-Truppen in Europa, US-General Christopher Cavoli, in Brüssel mitteilte, sollen an der bis Mai laufenden Übung "Steadfast Defender 2024" rund 90.000 Soldaten teilnehmen. Die Vorbereitungen sollen bereits in der kommenden Woche beginnen.