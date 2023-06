Ab Montag werden die Jets der NATO-Alliierten in der Hauptsache in drei Übungslufträumen über Deutschland unterwegs sein: Nord, Süd und Ost. Letzterer umfasst einen Luftkorridor, der – etwas vereinfacht – zwischen Leipzig und Dresden in Richtung Norden führt. Die Flughäfen der beiden Städte liegen außerhalb des Korridors.

"Das sind die Jets zum größten Teil, die auf dem Lechfeld stationiert sind in Bayern", sagt Luftwaffe-Sprecher Matthias Boehnke. "Die starten auf dem Lechfeld, gehen dann in die Luft, haben dann im nördlichen Bayern einen Bereich der Luftbetankung, machen sich dann fertig, sammeln sich, gehen durch diesen Korridor in den Raum, wo dann die eigentliche Luftoperation geübt wird, was dann in Mecklenburg-Vorpommern, Ostsee stattfinden wird."