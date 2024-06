DMG Mori hatte im Herbst 2023 betont, dass "russische Mitarbeiter von DMG MORI eigenmächtig mehrere in Russland gebaute Maschinen im Inland an russische Kunden verkauft haben." Man habe drei Unternehmen identifiziert, die fast alle 122 in Russland hergestellten Maschinen gekauft und an russische Kunden weiterverkauft hätten, hieß es damals in einer Pressemitteilung. Man verurteile diese "Russland-internen Verkäufe, die ohne jegliche Anweisung oder Wissen des bevollmächtigten DMG Mori Managements getätigt worden sind".