Ukraine-News Selenskyj besucht Frontregion in Ostukraine

10:40 Uhr | Selenskyj besucht Frontabschnitt in Region Donezk

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Frontregion Donezk in der Ostukraine besucht. Ein am Mittwoch im Onlinedienst Telegram veröffentlichtes Video zeigt ihn vor dem Ortsschild der Stadt Pokrowsk.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Präsidentenbüro | - Selenskyj und sein Armeeoberbefehlshaber Olexander Syrskyj ließen sich demnach über die aktuelle Lage unterrichten. Zudem zeichnete Selenskyj Soldaten aus. Der Präsident informierte sich eigenen Angaben auch über die humanitäre Situation. Dabei kritisierte er im Video auch einige seiner Minister, die ein halbes Jahr und länger nicht mehr in Orten nahe der Front gewesen seien. Das seien "schwierige Gemeinden , wo die Menschen sofortige Lösungen brauchen". Lösungen, die aus Kiew nicht ersichtlich seien. Selenskyj kündigte Konsequenzen an.



Im Bereich Pokrowsk greift die russische Armee nach Angaben aus Kiew derzeit besonders heftig an. Russland hatte die ukrainische Region Donezk zusammen mit drei anderen teilweise besetzten Regionen Ende 2022 für annektiert erklärt.

08:24 Uhr | Spionageprozess in Russland gegen US-Reporter

Im russischen Jekaterinburg hat der Spionageprozess gegen den US-Journalisten Evan Gershkovich begonnen. Der Reporter des "Wall Street Journal" war im März 2023 in Russland festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Bildrechte: picture alliance/dpa/TASS | Donat Sorokin Die Staatsanwaltschaft wirft dem 32-Jährigen vor, für den US-Geheimdienst CIA zu arbeiten und geheime Informationen über einen Panzerhersteller in der Region Swerdlowsk gesammelt zu haben. Gershkovich ist der erste westliche Journalist, der seit Ende des Kalten Krieges in Russland wegen Spionagevorwürfen festgenommen wurde. Dem US-Bürger drohen bis zu 20 Jahre Haft in einer Strafkolonie.

07:50 Uhr | JU-Chef Winkel will wehrfähigen Ukrainern Schutzstatus entziehen