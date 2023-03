Der staatliche russische Energie-Konzern Gazprom soll ein eigenes Militärunternehmen gegründet haben. Die Truppe soll der russischen Regierung unterstehen und bereits in der Ost-Ukraine kämpfen. Neben anderen Medien berichtete das jetzt der Berliner "Tagesspiegel" unter Berufung auf das US-Institute for the Study of War (ISW).