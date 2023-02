Eigentlich hatte Alexander Tjutin damit gerechnet, den Rest seines Lebens im Straflager zu verbringen. Wegen vierfachen Auftragsmordes hatte ihn ein russisches Gericht 2021 für 23 Jahre hinter Gitter sperren lassen. Der Millionär und Immobilienunternehmer, so russische Presseberichte, hatte Geschäftspartner, ihre Familien und sogar seine eigene Nichte umbringen lassen. Er konnte sein Unwesen treiben, bis er bei der Suche nach einem Auftragskiller an einen verdeckten Polizisten geriet. Das Urteil bedeutete für den damals 64-Jährigen so gut wie lebenslänglich. Doch der Krieg in der Ukraine und die wachsende Rolle der privaten Söldner-Truppe Wagner waren für den Schwerverbrecher ein Glücksfall.

Mehrfachmörder nach Kriegseinsatz frei

Vor einigen Wochen hatten Journalisten des Portals 47news berichtet, dass ein gewisser Alexander Tjutin nach einem halben Jahr an der Front wieder wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt sei. Wenige Tage später bestätigte auch der Chef der Wagner-Truppe, Jewgeni Prigoschin, persönlich, dass Tjutin seit Sommer in seiner Armee gekämpft habe und nun als Held wieder nach Hause gekehrt sei. "Bei einem Einsatz hat er gleich sieben ukrainische Soldaten getötet", protzte Prigoschin in einer Stellungnahme – nun habe Tjutin sich die Freiheit verdient. Schlafsaal im russischen Straflager in Schara-Gorochon Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Dabei ist Tjutin nur einer von vielen ehemaligen Strafgefangenen, die dank des Ukraine-Krieges auf freien Fuß gekommen sind. Im vergangenen Sommer hatte Wagner-Chef Prigoschin in russischen Gefängnissen persönlich Männer angeworben. Russische Menschenrechtler wie Olga Romanowa, Chefin der Hilfsorganisation "Russland hinter Gittern", berichten von regelrechten Gefängnis-Touren Prigoschins durchs ganze Land. "Bis zu 40.000 Männer hat Prigoschin angeworben", sagt Romanowa – darunter Mörder, Räuber, Drogenhändler und sogar einige, die wegen Kannibalismus verurteilt worden seien.

Werbetour durch Russlands Straflager