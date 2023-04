Hintergrund der Gewalt ist ein Machtkampf zwischen dem Präsidenten des herrschenden Militärrates, General Abdel Fattah al-Burhan, und seinem Stellvertreter General Mohammed Hamdan Daglo. Die Armee steht unter der Kontrolle von Al-Burhan, während die RSF-Spezialkräfte von Daglo befehligt werden. Beide Generale weisen sich gegenseitig die Schuld am Ausbruch der Kämpfe zu. Im Zentrum des Streits steht die geplante Eingliederung der RSF in die reguläre Armee. Der Schritt galt als zentraler Teil des Vorhabens, die Macht im Sudan wieder an eine zivile Regierung zu übertragen. Am Dienstag war eine entsprechende Frist verstrichen.

General Abdel-Fattah Burhan ist das de facto Staatsoberhaupt des Sudan. Bildrechte: dpa

Medienberichten zufolge tobten am Sonntag Gefechte rund um das Generalkommando der sudanesischen Armee in Khartum. Die RSF hatte am Samstagabend die Einnahme des Generalkommandos, des Präsidentenpalastes, des Flughafens sowie weiterer wichtiger Einrichtungen in der Hauptstadt verkündet. Die Armee wies dies zurück. Die Luftwaffe forderte die Bewohner der Hauptstadt am Sonntag auf, in ihren Häusern zu bleiben. Zeitgleich setzte sie die Luftangriffe auf RSF-Stellungen fort.