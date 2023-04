Die Deutsche Luftwaffe war am Mittwochmorgen für eine Evakuierung in die sudanesische Hauptstadt gestartet, die sie letztlich jedoch abbrechen musste. Das geht aus Informationen, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen, hervor. Nach einer Zwischenlandung zum Treibstofftanken in Griechenland sollte es in die sudanesische Hauptstadt Khartum weitergehen. Wegen der unübersichtlichen Lage mussten dem Bericht zufolge die Bundeswehr-Maschinen jedoch wieder umkehren.



Die Aufnahme der deutschen Staatsbürger hätte auf dem Flughafen Khartum erfolgen sollen, die Rückkehr dann über den von der Bundeswehr genutzten Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak in Jordanien.