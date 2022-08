Ohne Gorbatschow hätte es die deutsche Einheit nicht gegeben. Ich weiß noch, wie im den Wochen des Wendeherbstes 1989 die Angst umging, die sowjetische Armee könnte die friedliche Revolution beenden, wie 1953 in Berlin, 1956 in Budapest und 1968 in Prag mit Panzern den Aufstand ersticken. Wir hielten den Atem an, als am 9. November 1989 die Mauer geöffnet wurde und die sowjetischen Soldaten in den Kasernen blieben. Heute wissen wir, dass Gorbatschow nicht dem Drängen seiner Generale im Stab der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte in Wünsdorf, nahe Berlin nachgegeben hat. Er öffnete so nicht nur eine Grenze, sondern die Chance zur Beendigung der deutschen Teilung. Dafür bin ich ihm bis heute dankbar. Andere sind es nicht. Vor drei Jahren machte ich ein Interview mit Egon Krenz zu seinem Buch "Wir und die Russen". Mich erschreckte sein Hass auf Gorbatschow. Für Krenz hat Gorbatschow die DDR verraten und an den Westen verkauft. Eine Weltsicht ohne Einsicht. Ich blieb ratlos zurück.