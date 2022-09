Auch Papst Franziskus äußerte sich "zutiefst betrübt". In einem Telegramm an den neuen König Charles III. würdigte das Oberhaupt der katholische Kirche den "unerschütterlichen Glauben" der Queen. Ihr Leben sei "vom Dienst am Wohl der Nation und des Commonwealth" bestimmt gewesen. Dabei habe sie "ein Beispiel an Pflichterfüllung" gegeben.