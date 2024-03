Verpackungsmüll Bis 2030 sollen deutlich mehr Verpackungen in der EU recycelbar sein

Hauptinhalt

05. März 2024, 10:44 Uhr

In der EU sollen Verpackungen künftig weniger, kleiner, wiederverwendbar und recycelbar sein. Darauf haben sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Länder verständigt. So sollen etwa ab 2030 in Hotels und Restaurants kleine Zucker- und Salz-Portionen nicht mehr einzeln in Plastik verpackt werden dürfen. Ziel ist es, den Verpackungsmüll in der EU bis 2040 schrittweise um mindestens 15 Prozent im Vergleich zu 2018 zu reduzieren. Die Mitgliedstaaten müssen noch zustimmen.