Ursula von der Leyen ist offiziell Kandidatin der EVP für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission. Die CDU-Politikerin wurde beim Kongress des konservativen Parteienverbunds in Bukarest formell aufgestellt. Für von der Leyen votierten 400 EVP-Delegierte, gegen sie 89. Gegenkandidaten gab es nicht.

Der Posten des EU-Kommissionschefs muss nach der Europawahl im Juni neu besetzt werden. Ernannt wird in der Regel ein Kandidat der europäischen Parteienfamilie, die bei der Wahl am besten abschneidet. In Umfragen liegt die EVP bislang vorn.