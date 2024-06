Ein Problem in Russland ist offenbar, dass die Wagner-Truppe viele Kämpfer in russischen Gefängnissen rekrutiert hatte, im Gegenzug für Straffreiheit. Daher sind aus ganz Russland dutzende Beispiele verurteilter Mörder, Vergewaltiger und anderer Schwerverbrecher bekannt, die die Einsätze in der Ukraine überlebt haben und nun in Freiheit leben. Das soll die Zahl von Delikten in häuslicher Gewalt und Straftaten in Russland überhaupt erhöht haben.



Nicht jeder von ihnen dürfte straffällig geworden sein. Aber nach dem Aufstand im vergangenen Jahr behauptete Wagner-Chef Jewgenij Prigoschin, 32.000 von ihm rekrutierte Sträflinge seien aus dem Krieg nach Russland zurückgekehrt.