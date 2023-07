Die heutige Wagner-Gruppe ist mittlerweile allerdings mehr als ein privates Militärunternehmen, meint Lewiew vom Conflict Intelligence Team. "Private Sicherheits- und Militärunternehmen sind bewaffnete Einheiten, die beispielsweise Botschaften oder Konvois in Kampfgebieten schützen. Ihre Bewaffnung kann Schusswaffen und Panzerfahrzeuge umfassen. Wagner hingegen verfügte über Panzer, Artillerie und sogar eine eigene Luftwaffe. Das ist regelrecht eine private Armee." Nach dem Aufstand der Wagner-Gruppe Ende Juni erklärte Putin öffentlich, die Wagner-Armee sei zuletzt komplett aus dem Staatshaushalt finanziert worden.

Die vielleicht bekannteste Söldner-Truppe nach Wagner nennt sich Redut. Bereits 2006 schlossen sich in ihr mehrere Gruppen von Veteranen der Fallschirmjäger und des Auslandsnachrichtendienstes, der Luftwaffe und von Einheiten des Verteidigungsministeriums zusammen, die Kampferfahrungen aus Militäreinsätzen mitbrachten. Redut hat seinen Sitz in Kubinka bei Moskau in der Nähe der 45. Brigade der Luftlandetruppen, was darauf hindeutet, dass das Militärunternehmen offenbar dem Verteidigungsministerium untersteht. Radio Liberty berichtet, dass Redut-Kämpfer auf dem Gelände einer Brigade des Militärgeheimdienstes GRU trainieren. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht.

Der Oligarch Gennadi Timtschenko steht bereits seit der Anerkennung der sogenannten "Volksrepubliken Donezk und Luhansk" durch Russland 2014 auf der Sanktionsliste der USA. Bildrechte: IMAGO / SNA Laut dem ehemaligen "Verteidigungsminister" der sogenannten "Volksrepublik Donezk" Igor Girkin, genannt "Strelkow", gehört Redut dem Geschäftsmann und engen Freund Putins, Gennadi Timtschenko. Redut sei dafür zuständig gewesen, Anlagen des Baukonzerns des Oligarchen in Syrien zu schützen. Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass Redut-Leute während des russisch-georgischen Kriegs im Jahr 2008 als Militärberater und Ausbilder fungierten. Und zwar für Einheiten der abtrünnigen georgischen Region Abchasien.

Nach Recherchen der russischen Online-Exilmediums Meduza war Redut eine der ersten Einheiten, die im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierten. Verschiedenen Schätzungen zufolge verfügt die Söldner-Truppe über etwa 7.000 Kämpfer. Die Menschenrechtsorganisation Gulagu.net veröffentlichte Berichte eines ehemaligen Wagner-Kämpfers, laut derer die Redut-Söldner auf der Gehaltsliste des Verteidigungsministeriums gestanden haben sollen. Ausrüstung für die Truppe soll der Oligarch Oleg Deripaska finanziert haben.

Ein regelrechter Boom von Söldner-Truppen setzte mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine ein. Das Conflict Intelligence Team hat aufgedeckt, dass viele von ihnen als Aufklärungsbrigaden geführt werden, also als Strukturen des Verteidigungsministeriums. Wenden sich allerdings Angehörige von Söldnern an die Einberufungsämter, wird ihnen mitgeteilt, dass solche Militäreinheiten nicht existieren. Manchmal sollen die Kämpfer selbst nicht genau wissen, ob sie Söldner oder reguläre Soldaten sind.

Insgesamt wird die Zahl der privaten russischen Militärunternehmen auf etwa 30 geschätzt. Genau lässt sich das nicht bestimmen, da die Kämpfer oft Verträge mit, wie es in Russland oft heißt, "nichtexistenten juristischen Personen" abschließen. Nämlich mit Firmen, die es eigentlich gar nicht geben dürfte und in denen Gehälter oft schwarz ausgezahlt werden. Hinzu kommt, dass die Grenze zwischen privaten Söldner-Truppen, regulärer Armee und einer dritten Kategorie, den sogenannten "Freiwilligenverbänden", immer mehr verschwimmt. Die russische Exilzeitung Nowaja Gazeta Europe zählte zuletzt 52 Freiwilligenbataillone, die in den Regionen der Russischen Föderation aufgestellt wurden.

Die Söldern des russischen Gaskonzerns Gazprom gerieten offenbar an der ukrainischen Front in Bachmut mit Wagner-Kämpfern in Konflikt. Bildrechte: dpa Seit einiger Zeit unterhalten auch große russische Unternehmen eigene Militäreinheiten. So wurde beispielsweise die Potok-Gruppe (dt. Strom) von Tochtergesellschaften des Gazprom-Konzerns gegründet. Das private Militärunternehmen Bokarew wird mit dem Vorstandsvorsitzenden mehrerer Konzerne, Andrei Bokarew, in Verbindung gebracht. Lewiew erklärt den Zweck: Um eine allgemeine Mobilisierung zu vermeiden, versuche der Staat, Freiwillige zu rekrutieren. Doch das brachte trotz einer groß angelegten Werbekampagne kaum Erfolge. Das Conflict Intelligence Team zählt nur etwa 13.000 Freiwillige, die den Aufrufen gefolgt seien.

Deshalb wurden dann auch große Unternehmen verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern bereitzustellen, die für Geld in den Krieg in der Ukraine ziehen würden. So sucht zum Beispiel die Russische Eisenbahn AG über Stellenangebote im Internet "Sicherheitsleute". In der Tätigkeitsbeschreibung steht, dass man als Mitarbeiter nach Unterzeichnung des Vertrags in die Kampfzone geschickt wird.

Mittlerweile stellen sogar Beamte eigene Kampftruppen zusammen. So leitet der ehemalige Chef der Weltraumagentur Roskosmos, Dmitri Rogosin, eine Einheit namens "Zarenwölfe", die er selbst als "Militärberaterteam" bezeichnet. Das Online-Medium Meduza fand heraus, dass es auch ein Moskauer Bataillon geben soll, das aus dem Haushalt der Stadt finanziert werde.

Dmitri Rogosin gilt als Putin-Vertrauter und verlangte im Frühjahr neue Mobilmachungswellen in Russland für die Front in der Ukraine. Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS Lewiew glaubt, dass der Kreml jedem, der in der Lage ist, Söldner für den Krieg in der Ukraine zu rekrutieren, einen Freibrief ausgestellt hat. Und so schießen private Söldner-Trupps wie Pilze aus dem Boden, obwohl Putin nach dem Aufstand von Jewgeni Prigoschins Wagner-Gruppe äußerte, in Staatsduma und Regierung solle erst noch über eine Legalisierung von privaten Militärunternehmen diskutiert werden.