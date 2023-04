Für Millionen Menschen sind Kaffee und Kuchen etwas typisch Deutsches. Laut einer repräsentative Umfrage im Auftrag der Nachrichtenagentur dpa mögen die meisten Erwachsenen am liebsten Käsekuchen - oder Quarkkuchen , wie er in Sachsen heißt. Dahinter folgen Obstkuchen, Sahnetorte und Kuchen mit Schokolade. Buttercremetorten bevorzugen nur noch wenige.

Cremig, saftig, quarkig, ohne Risse und zu viel Farbe: So muss ein perfekter Quarkkuchen - auch Käsekuchen genannt - sein. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Zu Törtchen und Kuchen gehört Kaffee. Das gilt nicht nur für die Kaffeesachsen, sondern bundesweit: Pro Kopf und Tag konsumieren Kaffeetrinker in Deutschland im Schnitt knapp vier Tassen. Vor fünf Jahren waren es erst 3,4 Tassen. Der Kaffeeverband erwartet, dass für die Zubereitung zu Hause erstmals mehr "ganze Bohnen" verkauft werden als gemahlener Röstkaffee. Vollautomaten liegen im Trend, sagt der Hauptgeschäftsführer des Kaffeeverbands in Hamburg, Holger Preibisch. "Inzwischen steht in jedem dritten Haushalt ein entsprechendes System."