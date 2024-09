Frau Paula Palmenwind kommt von ihrer USA-Reise vier Stunden später nach Hause als erwartet. Diesmal ist sie von Minneapolis über Amsterdam nach Düsseldorf geflogen. Der Grund für die Verspätung ist einfach: Ihre Maschine musste in Minneapolis aufwendig enteist werden. Sie startete also dort bereits mit einer Verspätung. Ihren Anschlussflug in Amsterdam hatte sie knapp verpasst. Nun fordert sie von der Fluggesellschaft KLM eine Ausgleichszahlung im Sinne der europäischen Fluggastrechteverordnung. Doch KLM beruft sich auf außergewöhnliche Umstände wegen der frostigen Temperaturen in Minneapolis. Wer also hat Recht?