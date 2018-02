Aktuell sind etwa 6,7 Millionen Menschen in Deutschland an Diabetes mellitus erkrankt, darunter etwa zwei Millionen, die noch gar nichts von ihrer Erkrankung wissen. Diabetes Typ 2 bringt über die Jahre gesehen leider auch Folgeerkrankungen mit sich. Fakt ist: Drei Viertel aller Diabetiker sterben letztlich an einem Herzinfarkt oder Schlaganfall. Auch Nierenschäden sind ein großes Problem. "Diabetisch bedingte Nieren- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen" waren unser Thema im Expertenrat am Dienstag im Sachsenradio.