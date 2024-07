Cornelia Costa will mit ihrer neunjährigen Tochter Urlaub machen. Sie bucht eine Rundreise durch Thailand. Inbegriffen ist auch ein mehrtägiger Aufenthalt in einem Boutique-Hotel am Meer. Angepriesen wird es vom Reiseveranstalter mit den Worten "nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt". Als Familie Costa im Hotel ankommt, wird ihr erklärt, der Strand sei nur mit dem Taxi erreichbar oder zu Fuß innerhalb von 25 Minuten. Tatsächlich sind es 1,3 Kilometer bis zur Küste. Die Urlauberin wendet sich vor Ort an eine Ansprechpartnerin des Reiseveranstalters und bucht auf eigene Kosten ein Ersatzhotel. Das Geld fordert Cornelia Costa nach der Reise gerichtlich ein. Es geht um 700 Euro für das Ersatzhotel plus gut 1.000 Euro Schadenersatz, weil wegen des Hotelwechsels ein kompletter Urlaubstag weggefallen ist. Das Amtsgericht München stimmt ihr in vollem Umfang zu: