Der monumentale Vorhang des Künstlers Michael Morgner im Freiberger Dom Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am Aschermittwoch begann dieser kirchliche Beitrag zur Kulturhauptstadt: In der katholischen Propsteikirche in Chemnitz verhüllt seitdem ein Werk von Sabine Herrmann den Altar. Im Freiberger Dom deckt ihn ein monumentaler Vorhang aus Seidenpapierblättern des Künstlers Michael Morgner ab. In zehn weiteren Kirchen der Region soll bis 2025 Ähnliches geschehen. "Intervention zur Passion“ heißt das Projekt. Die Berliner Künstlerin Sabine Herrmann verhüllt bereits seit zwölf Jahren Altäre in ihrer Heimatstadt.