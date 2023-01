In Freiberg sei die Idee der Altarverhüllung sehr gut angekommen, sagt Künstlerin Herrmann. "Die Reaktion hier war sehr offen und sehr entgegenkommend. In Berlin mussten wir viel mehr Überzeugungsarbeit leisten." Natürlich habe ihnen hier auch geholfen, dass Michael Morgner in der Region mit seinen Arbeiten sehr geschätzt werde.